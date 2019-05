Landmændene råber: Vores gennemsnitsalder er 62 år

300 landmænd mødte i dag syv politikere til en debat om, hvad de vil gøre for landbruget efter valget.

- Vi vil gerne høre, om de synes, der skal være en fremtid for dansk fødevareproduktion efter valget, siger Ingrid van den Hengel, næstformand i LandboSyd.

Et af de særlige punkter, som landmændene savner hjælp til, er at få bragt gennemsnitsalderen for landmændene ned. I dag ligger gennemsnitsalderen på 62 år, og det er der en årsag til.

- Vi har nogle tydelige udfordringer med etableringen for unge landmænd, og det er urimeligt, når det i forvejen er så svært for at tiltrække dem i første omgang. Så det kræver noget handling fra politikerne, siger Ingrid van den Hengel, næstformand i LandboSyd.

I dag var syv politikere mødt op til en debat om, hvad de vil gøre for landbruget. Foto: Jakob Schiødt-Pedersen

Skal vi bytte?

Til at svare på tiltalen var politikere fra partierne Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Nye Borgerlige og SF mødt op. Og så en lille ny. Nemlig finansmanden Klaus Riskær Pedersen, som stiller op for sit eget partiet af samme navn. Han havde et tilbud med til landmændene.

- Der er en del gæld i dansk landbrug, og det skal vi have ryddet op i. Vi skal have flyttet gælden væk fra bankerne, og realkreditten over i et statsligt realkredit institut, siger Klaus Riskær Pedersen.

Til gengæld skal landmændene kvittere med mere bæredygtighed.

- Det er en byttehandel. Så vi hjælper med omfinansiering, og de hjælper os med holdbarhed, siger Klaus Riskær Pedersen, som stiller op ved det kommende folketingsvalg.

Hvor skal pengene komme fra?

- Hvis vi tager gældsomlægningen, så koster det ikke noget statsfinansielt. Den er bare en pengepolitisk transaktion, siger Klaus Riskær Pedersen.