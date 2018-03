Vred formand: Grindsted-undersøgelse er allerede sat i gang

Jørn Lehmann Petersen, (V), formand for miljøudvalget i Region Syddanmark, undrer sig over, at SF nu i pressen ønsker en undersøgelse af de sundhedsmæssige følger af forureningen i Grindsted. Den har regionen allerede sat i gang, siger Jørn Lehmann Petersen.

SF og Villy Søvndal meldte onsdag ud, at SF vil stille forslag i regionsrådet i Region Syddanmark om, at borgere i Grindsted bør undersøges for, om den massive forurening under deres by gør dem mere syge end andre danskere. Og Region Syddanmark bør sørge for, at det sker.

Det har har fået Jørn Lehmann Petersen, (V), formand for miljøudvalget i Region Syddanmark, op i det røde felt over, at forslaget fra SF blev fremsat som en større nyhed.

I virkelighedens verden blev forslaget allerede lanceret på et pressemøde lørdag den 10. marts. Jørn Lehmann Petersen, (V), formand for miljøudvalget i Region Syddanmark

- I virkelighedens verden blev forslaget allerede lanceret på et pressemøde lørdag den 10. marts på rådhuset i Billund Kommune, hvor flere beboere gjorde opmærksom på et for dem bemærkelsesværdigt udbrud af sygdommene ALS, kræft mm. i Grindsted. Selv om mødet denne lørdag var koncentreret omkring jordforureningen er det også en pligt for os politikere at arbejde med en helhedsorienteret tilgang til de bekymringer borgerne fremfører, når vi mødes med dem. Som følge heraf bad jeg på samme tid forvaltningen om at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, embedslægen mfl. for at inddrage dem i de rejste problemer på det sundhedsmæssige område, skriver Jørn Lehmann Petersen i en pressemeddelelse.