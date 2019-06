Vred minister råbte højt til landbruget: Det har virket

Miljø- og fødevareministeren indviede mandag Sønderjyllands første mini-vådområde ved Rødekro.

Sønderjyllands første mini-vådområde blev indviet i dag ved Rødekro. I fremtiden kan man sætte sig på øl-bænken og skue ud over landsdelens naturlige rensningsanlæg.

Et halvt hundrede naboer og folketingspolitikere med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i spidsen havde indfundet sig på landmand Martin Hansens matrikel ved Rødekro for at sige tillykke med vådområdet.

Landbruget har i fødevare- og landbrugspakken fra 2015 forpligtet sig til at sænke udledningen af kvælstof.

Men da det i begyndelsen af året viste sig, at landbruget slet ikke havde levet op til sin del af aftalen, bandede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen højt og længe, som han selv udtrykte det. Ministeren advarede dengang landbruget om at komme i gang, hvis de ikke ville udsættes for tvang.

Ved dagens indvielse bandede han så igen.

- Jeg har det med at reagere relativt følelsesmæssigt, når det kommer til vådområder. Endda kan jeg komme til at bande. Og det kommer jeg også til i dag, fordi det er sgu et flot vådområde, du har fået dig der, Martin. Og tillykke med det, sagde han til forsamlingen.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen klippede mandag den røde snor ved Sønderjyllands første vådområde. Foto: Lucas Mæng, TV SYD

Minister: Det har virket

Da seneste ansøgningsrunde sluttede i januar, havde 338 landmænd søgt staten om tilskud til etablering af et vådområde.

- Vi har fået tempoet op, så det kan godt være, der var nogle, der blev lidt kede af, at jeg råbte lidt højt. Men det har virket, sagde Jakob Ellemann-Jensen efterfølgende til TV SYD og tilføjede:

- Når man kigger bag ved mig, er det jo ikke noget, der ligner et rensningsanlæg. Det ligner jo et naturskønt område, og det er jo den hoved-sidegevinst, der er ved det her.

Ministeren har stadig tillid til, at landbruget kommer til at leve op til sin del af landbrugspakken, hvor de har forpligtet sig til at reduceret udledningen af kvælstof.

- Ja, jeg har fuld tillid til, at landbruget lever op til landbrugspakken. Når jeg blev trist over det i starten af året, er det fordi det gik for trægt. Det gjorde det på grund af nogle uhensigtsmæssigheder i mit ministerium, langsom sagsbehandling i kommunerne, men nok også, at der var lidt for mange (landmænd, red.), der lige ville se tiden an, sagde Jakob Ellemann-Jensen, der havde forladt sin valgkamp i Østjylland for at klippe den røde snor i det sønderjyske.

Kritik ramt ved siden af

De danske landmænd fik i 2017 lov at gøde mere på deres marker imod, at de fjernede kvælstof et andet sted. Vådområdet er en af midlerne til at fjerne kvælstof fra overflade- og drænvand.

Landmand Martin Hansen har indtil videre selv lagt omkostningerne på 600.000 kroner for vådområdet, men regener med at få sit tilskud udbetalt inden for kort tid.

Om kritikken fra miljø- og fødevareministeren i februar, sagde han:

- Denvar lidt ramt ved siden af. Udover at vi er meget afhængige af regn- og tørvejr, ved jeg, at mange andre landmænd også har villet etablere vådområder men har fået afslag. Det slyldes ikke manglende vilje hos lændmændene.

Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V) lovede i sin tale, at sagsbehandlingen i kommunen vil gå så hurtigt som muligt. Dermed skulle sidste forhindring for at leve op til landbrugspakken være ryddet af vejen.



