Vrede borgere går til kamp for overkørsel 26

Lokale borgere, der bor ved omstridt togoverskæring nær Ribe, blokerede mandag vejen i protest.

Banedanmarks plan om at lukke en række togoverskæringer falder bestemt ikke i god jord hos de borgere, der bor nær overkørsel 26 på Hillerup Markvej nord for Ribe.

Mandag parkerede de derfor biler og traktorer ved overskæringen for at forhindre, at arbejdet med at nedlægge overskæringen gik igang.

- Det vil ændre dagligdagen for mange beboere og gøre hverdagen mere besværlig, siger Knud Johnsen til TV SYD.

Ifølge de utilfredse beboere vil en lukning af overskæring 26 betyde, at de lokale skal ud på lange omveje. Derfor håber de fortsat på, at fornuften sejrer.

- Om vinteren er overkørslen den eneste der er sneryddet, derfor er det vigtigt, at vi fortsat kan bruge den, siger Knud Johnsen.

Samtidig med at overkørslen mandag blev blokeret, kørte en af de lokale landmænd ud på den befærdede Hovedvej 11 med sin gyllevogn. Formålet var at vise, hvad det betyder for trafikken, hvis landmændene fremover skal bruge hovedvejen for at komme frem og tilbage, når de skal ud på deres marker, der ligger på begge sider af jernbanen

Banedanmark vil lukke flere overkørsler for at gøre dagligdagen mere sikker for lokoførerne. Overkørsel 26 bliver, sammen med flere andre overkørsler, betragtet som farlig bl.a. fordi der ikke er en bom.

Knud Johnsen fortæller til TV SYD, at beboerne vil fortsætte deres protester og også i de kommede dage forsøge at forhindre, at arbejde med at nedlægge overskæringen går igang.