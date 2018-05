Vrede naboer vil blokere omstridt overskæring

På mandag skal togoverskæring lukkes, men kampen er ikke slut endnu

Banedanmark vil lukke overkørsel 26 på Hillerup Markvej nord for Ribe. Den beslutning er taget, men naboer på stedet har ikke opgivet at kæmpe mod lukningen.

Derfor vil vi stille biler og traktorer op for at blokere vejen Knud Johnsen, nabo til togoverskæring, der skal lukkes

Modstanden kan endda føre til, at naboerne fysisk vil forhindre en lukning. Det fortæller Knud Johnsen, som har boet i området i 30 år.

- Jeg er vred over, at man vil lukke overskæringen, og at man ikke informerer ordentligt om det. Derfor vil vi stille biler og traktorer op for at blokere vejen. Jeg vidste først i forgårs, at det skal ske på mandag, fordi entreprenøren kontaktede mig og spurgte, om de må stille sine maskiner på min grund. Det kan de godt glemme, siger Knud Johnsen fra Hillerup Markvej.

Giver stor omvej

Banedanmark er optaget af at gøre dagligdagen mere sikker for lokoførerne, men Knud Johnsen og andre naboer har protesteret mod lukningen. De er uenige med Banedanmark, der betragter det som en farlig overskæring.

Vi mener ikke, den er spor farlig, og der er jo et trafiksignal. Knud Johnsen, nabo til togoverskæring, der skal lukkes

- Vi mener ikke, den er spor farlig, og der er jo et trafiksignal. For mig betyder det blandt andet, at jeg skal køre over tre kilometer ekstra for at komme til Ribe eller Bramming. Vi forstår ikke, hvorfor man ikke bare kan sætte bomme op, hvis man er bekymrede for sikkerheden, siger Knud Johnsen.

Politi på stedet

Esbjerg Kommunes borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har været til samråd i Folketingets transportudvalg for at forhindre lukningen.

Men det politiske løb lader til at være kørt. Nu er der kun civil ulydighed tilbage.

- Det kan jo være, politiet kommer og fjerner køretøjerne, hvis vi blokerer vejen. Det må de så gøre, siger Knud Johnsen.

Læs også Overskæringer er igen til debat: I dag var ministeren i samråd

Læs også Overskæringer lukker trods store protester