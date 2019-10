VUC Syds nye direktør skal stabilisere økonomien

En sønderjysk EUC-direktør får en tidlig julegave den første december. Der er tale om en stol. Nemlig direktørstolen for VUC SYD. På kortet står der 'til Bente Lyck-Damgaard'.

Bente Lyck-Damgaard har erfaring inden for uddannelse, eftersom hun i 15 år har været vicedirektør på EUC Syd i Sønderborg.

Hun er glad for sin nye post i institutionen.

- Jeg er simpelthen så glad og tilfreds. Jeg glæder mig til at tage fat på opgaven, siger Bente Lyck-Damgaard.

En brandvarm stol

Bente Lyck-Damgaard sætter sig i direktørstolen i en institution, der har fået en del negativ opmærksomhed.

VUC Syd har haft sager med dets forbrug. I een sag brugte virksomheden 3,9 millioner kroner på udlandsrejser. I en anden sag brugte ledelsen 43.086 kroner på Apple ure til ledelsen. Bente Lyck-Damgaarg mener ikke selv, at hendes arbejde hos VUC Syd vil blive påvirket af sagerne fra før hendes tid som direktør.

- Man har lært af den her sag. Det er selvfølgelig ikke en form for ledelse, jeg vil føre. Når vi har med offentlige penge at gøre, så skal vi også passe på dem, siger Bente Lyck-Damgaard.

Vil genoprette VUC Syd

I sit fremtidige virke som direktør vil Bente Lyck-Damgaard gerne have fokus på VUC Syds genoprettelsesplan.

- Jeg vil gerne sætte mig ordentligt ind i genoprettelsesplanen. VUC Syd skal være en skole, hvor man gerne vil gå i skole og gå på arbejde, siger Bente Lyck-Damgaard.

Genoprettelsesplanen er en plan, som vil prioritere kursist-rettede opgaver, fastholde kvaliteten gennem mere samarbejde samt investere i at styrke tiltrækning og gennemførsel. Med planen vil man gerne bruge de kommende to år på at stabilisere VUC Syds økonomi. Det skriver VUC Syd på deres hjemmeside.

Bente Lyck-Damgaard tiltræder stillingen den første december 2019. Indtil da er John Egebjerg-Johansen konstitueret direktør.