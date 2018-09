VUC Syd kan ikke garantere medarbejderne løn

Hverken VUC Syds direktør eller bestyrelsesformand kan love, at uddannelsescentrets ansatte får løn til oktober.

VUC Syds ansatte risikerer at få nul kroner i løn den 28. september, når det er lønningsdag.

Det sker, fordi VUC SYD har rod i økonomien. Det seneste år er uddannelsescentret blevet kritiseret for at have brugt penge på blandt andet Apple-ure for 40.000 kroner, B&O fjernsyn og dyre udlandsrejser.

I tirsdags blev VUC Syds bestyrelse afsat, fordi økonomien ligger i ruiner. En ny bestyrelse er i stedet blevet indsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Nu er VUC Syds fremtid i fare på grund af pengeproblemerne.

Det samme er de ansattes løn. For hverken VUC Syds direktør eller nye bestyrelsesformand vil love, at der er økonomi til at udbetale medarbejdernes løn til oktober.

- Vi gør klogest i ikke at garantere noget. Det kan jeg simpelthen ikke, understreger den ny bestyrelsesformand Peter Hvid Amstrup, der er direktør på Rybners i Esbjerg.

Det samme fortæller VUC Syds direktør Asbjørn Nielsen, der kom til i foråret.

- Jeg har en helt klar forventning om, at der er økonomi til at udbetale løn til de ansatte den 1. oktober, men jeg kan ikke garantere det, siger direktøren til TV SYD.

Ingen konkrete svar

Der er kun én ting, bestyrelsesformanden vil love VUC Syds medarbejdere.

- Jeg kan garantere, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at VUC Syd overlever, siger Peter Hvid Amstrup og fortæller, at han og Asbjørn Nielsen skal mødes med VUC Syds medarbejdere på mandag. Men heller ikke her kan medarbejderne regne med at blive meget klogere på deres fremtid.

- Jeg kommer ikke til at møde op med nogle konkrete svar, men jeg vil fortælle dem lidt om, hvilke muligheder der er for at løse VUC Syds problemer, siger bestyrelsesformanden.

Kassen var tom

Det har været et problem før, at VUC Syd ikke kan garantere medarbejdernes løn. I et telefonnotat fra den 27. august fremgår det, at direktøren Asbjørn Nielsen ytrede sig sådan til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK):

- VUC Syd er så trængt på likviditeten, at der ikke kan udbetales løn til alle ansatte ultimo august.

Det oplyser JydskeVestkysten på baggrund af en aktindsigt i uddannelsesinstitutionens korrespondance med STUK.

Asbjørn Nielsen havde efterfølgende et møde med Jyske Bank, der gav VUC Syd lov til at låne penge, så uddannelsescentret kunne udbetale de ansattes lønninger.

Lige så snart bestyrelsesformanden ved, om de ansatte kan se frem til at få løn til oktober, vil han oplyse dem om det, understreger han.