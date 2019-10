Minister efter samråd: VUC SYD må klare sig uden ekstra penge

Der kommer ingen ekstra penge til det betrængte VUC SYD - ikke i første omgang i hvert fald.

Der kommer ingen ekstra penge til det skandaleramte og økonomisk hårdt trængte VUC SYD. Det kunne undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil i dag fortælle på et samråd. Samrådet var indkaldt af Venstre-kvinderne Anni Matthiesen og Ellen Trane Nørby.

- Vi vil gerne vide, om der er ekstra penge på vej til VUC SYD, for vi føler os ikke overbeviste om, at genopretningsplanen holder, siger Ellen Trane Nørby torsdag til TVSYD.

Efter nogle turbulente år (se faktaboks) er VUC SYD nu ved at tilpasse udgifterne, så den selvejende institution kan komme ud af en 100 millioner kroner stor gæld. Der er bevilget et stort lån fra staten, der er lavet en aftale med kreditorerne, og der er i tre omgange blevet fyret ansatte. Og bygningerne er blevet sat til salg.

- Vi følger indtil videre den genopretningsplan, der er lavet, siger undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil efter samrådet.

- Det er ikke gratis (at redde VUC SYD red.), og regeringen må leve op til sine løfter fra valgkampen om, at der skal flere penge til VUC'erne, siger Ellen Trane Nørby.

Der er afsat 50 millioner kroner til VUC'erne i hele landet, og de kunne let forsvinde ned i det hul, der er VUC SYD. Men det kommer ikke til at ske, siger undervisningsministeren.

- Vi har to spor. Et spor, der handler om alle VUC'er i hele landet, og så har vi et spor, der handler om VUC SYD, siger hun til TVSYD i dag.