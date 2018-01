VM-guldvinder kåret til årets para-atlet

Atletikudøver fra Vejle kåret til årets para-atlet 2017.

Daniel Wagner fra Vejle er kåret til Årets Para-atlet i 2017 ved en reception torsdag på Dokk1 i Aarhus.

Han modtager dermed Keep Living-prisen på 40.000 kr.

- Jeg har været nomineret fire gange før, og nu lykkedes det så endeligt. Det er fantastisk, siger Daniel Wagner til TV SYD og tilføjer.

- Pengene ryger ned i det store sorte hul til min sport. Træningslejre og anden forberedelse koster mange penge.

Daniel Wagner Alder: 24 år

Bopæl: Aarhus

Klub: Vejle IF

Handicap: Benamputeret på højre ben over knæet

Klassifikation: T42 - Længdespring og 100 m sprint

Hans store mål er de paralympiske lege i 2020 i Japan. Men første store udfordring er indenfor en anden sportsgren; nemlig snowboard. Han håber at blive klar til de paralympiske vinterlege i Sydkorea i marts. Et skadet kraveben under træning i midten af december i Finland har sat ham lidt tilbage.

- Det ser dog positivt ud, for jeg ser ud til at komme mig ret hurtigt, fortæller Daniel Wagner, der også satser på både EM og VM til sommer.

De fire andre nominerede til prisen som årets para-atlet var Lisa Kjær Gjessing (taekwondo), Susanne Sunesen (dressur), Stinna Tange Kaastrup (dressur) og Cathrine Rosengren (badminton).

Keep Living-prisen er uddelt igennem 15 år.

Daniel Wagner har vundet adskillige medaljer til VM og OL. Ved VM i atletik i London sidste sommer vandt Daniel Wagner guld i længdespring og satte samtidig ny VM-rekord med 6,5 m. Han vandt også VM-sølv på 100 m løb.

Han stiller stadig op for Vejle IF, men bor og træner nu i Aarhus 1900.

