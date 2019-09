Stikkerkultur eller nødvendig forsikring: Whistleblowerordning deler vandene

Socialdemokraterne og Region Syddanmarks ansatte vil skrotte whistleblower-kontoen. Organisation opfordrer regionen til at beholde ordningen.

For tre et halvt år siden fik Region Syddanmark en whistleblowerordning. Siden har medarbejdere anonymt kunne skrive til en krypteret mail, hvis de ser lovbrud og brud på interne regler.

Mailkontoen kom på et tidspunkt, hvor mange talte om en ”syg kultur” i regionen. Men nu mener Socialdemokratiet, at det er på tide at afskaffe ordningen igen.

- Det er en overflødig ordning, som næsten ikke bliver brugt. Samtidig er det meget væsentligt, at medarbejderne selv siger, at de ikke har behov for den, siger partiets gruppenæstformand Karsten Uno Petersen.

Syg kultur

Hans holdning glæder DJØF'ernes fællestillidsrepræsentant, Lone Rasmussen, som sidder i regionens hovedudvalg. Hun mener, at ordningen er udtryk for mistillid til det etablerede system med samarbejdsudvalg og tillidsfolk, og at den kan opfattes som en stikkerordning.

Der var en rigtig dårlig kultur, mens Carl Holst var regionsformand Thies Mathiasen, gruppeformand, Dansk Folkeparti

Men der tegner sig et flertal for at fortsætte med whistleblowerordningen, som blandt andre Dansk Folkeparti ser som en nødvendighed.

- Det er en fantastisk ordning, for det giver tryghed for vores medarbejdere, at de anonymt kan melde noget ind. Der var jo en rigtig dårlig kultur, mens Carl Holst var regionsformand. Folk turde ikke at fortælle den foresatte, hvad de følte, de var udsat for af negative ting. Derfor ville vi sikre, at medarbejderne kan føle sig trygge, siger Thies Mathiasen, som er gruppeformand for Dansk Folkeparti.

Brandforsikring

Han opfatter ordningen som en slags brandforsikring, som man håber ikke at få brug for. Derfor ser han heller ikke noget problem i, at der ikke er kommet ret mange relevante indberetninger fra medarbejderne.

Al erfaring viser, at whistleblower-ordninger virker Anders Koustrup Kærgaard, tidligere whistleblower i hæren

Synspunktet støttes af organisationen Veron, som arbejder for at beskytte whistleblowere og sikre deres rettigheder. Her opfordrer man Region Syddanmark og andre til at have whistleblower-ordninger.

- Al erfaring viser, at whistleblower-ordninger virker. De forbedrer samarbejdet, fordi medarbejderne føler sig taget alvorligt, og de bliver generelt brugt til relevante henvendelser. Det viser forskning fra Transparency International blandt andet, siger Anders Koustrup Kærgaard, som er næstformand i Veron.

Irak-afsløring

Han er tidligere efterretningsofficer og kom i 2012 med beviser på, at danske soldater passivt så til, da civile blev mishandlet af irakiske sikkerhedsstyrker på den danskledede Operation Green Desert i Irak.

- Det er helt forkert, når kritikere kalder det en form for stikkerkultur. Ordningerne sender et signal om gennemsigtighed. Der vil være indberetninger, der falder uden for, og dem skal man også tage alvorligt. Det gør man for eksempel i Københavns Kommune ved at sende disse indberetninger videre til de afdelinger, som henvendelsen handler om, siger Anders Koustrup Kærgaard.

