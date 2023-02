Simon Kvamm kalder ham en blanding af Dirch Passer og Justin Bieber, og nu underholder Theodor hele Danmark

Med sin guitar i hånden gik han videre med tre gange ja fra audition efter at have spillet nummeret 'The Most Beautiful Girl In The World' af Flight of the Conchords. En duo som er grammyvindende for bedste comedyalbum.

Brugen af humor er også en ting, som beskriver, hvordan Theodor er som person. Det inspirerede ham til at give showets vært, Sofie Linde, en rose ved sidste optagelse inden liveshowene.

- Jeg så en skål med roser på hotellet, vi boede på. Jeg tænkte så, at den skulle Sofie da have. Hun skulle også 'roses' for sit arbejde, fortæller han.

Humoren har også medført en række andre egenskaber. Gennem sit liv har han fået at vide, at han er en person med overskud og selvsikkerhed.

Derfor blev det heller ikke noget problem for ham til programmets anden runde, da han glemte sin guitar på turen fra Augustenborg til København, hvor optagelserne foregik.

I et splitsekund tvivlede han på, hvad han skulle gøre, men i stedet for at gå i panik tog han den med ro.

- Det er jo et musikprogram, så der måtte jo være nogen, som havde en guitar med.