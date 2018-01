Yasmin fra julemærkehjemmet glæder sig over Lego House

Yasmin Nymark går på julemærkehjemmet i Kollund og besøgte i dag Lego House i Billund sammen med ca 250 andre julemærkehjem-børn.

Salget af julemærker til rigtige fysiske postkort er faldet. Og de elektroniske erstatninger køber danskerne langt fra lige så ofte.

Det betyder, at julemærkehjemmene lige pludselig mangler penge og skal ud at rejse midler på andre måder.

For eksempel gennem donationer fra virksomheder. Netop to gavmilde virksomheder, Danske Indkøbsrejser og Lego, stod bag, da 250 børn fra julemærkehjem mandag var en tur i Lego House.

Et af børnene er Yasmin Nymark fra Fanø, som går på julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund lidt uden for Kruså, som er ét af fem julemærkehjem i Danmark.

Jeg har tabt mig rigtig meget, næsten otte kilo. Yasmin Nymark, Fanø

- Der er legoklodser over det hele, og jeg elsker Lego, fortæller hun, mens hun sidder på randen af en stor lego-kasse, hvor veninderne fra hjemmet, Nanna, Freja og Edit svømmer i legoklodser.

Hendes venner er noget af det, hun sætter mest pris på ved julemærkehjemmet.

- De støtter én ved at sige, at man ikke skal blive ked af det, hvis man tager på, og så er de der altid, når man har brug for dem, siger Yasmin til TV SYD.

Yasmin Nymark har haft det svært og ville gerne tabe sig - og efter seks uger på julemærkehjemmet er der allerede sket noget

- Jeg har tabt mig rigtig meget, næsten otte kilo, fortæller hun.

