Yngre læger får egen boligblok i Esbjerg

Det kan blive et lægefagligt bofællesskab i de kommende 87 lejligheder på Tovværksgrunden. Her vil sundhedsfagligt personale have fortrinsret til 90 procent af lejlighederne.

- Det, at vi får nogle boliger salmet, er rigtigt vigtigt for de yngre lægers netværk - at de og deres familier har noget at trække på, når de skal kunne arbejde på alle tider af døgnet alle ugens dage, siger lægefagligdirektør Anna-Marie Bloch Münster til TV SYD.

Hun glæder sig over at kunne tilbyde bedre lejligheder til de yngre læger, der skal uddannes i Esbjerg.

I 2022 begynder de første 30 kandidatstuderende på deres lægeuddannelse på Sydvesjysk Sygehus i Esbjerg, og her skal lejlighederne være klar.

Sygehuset råder allerede over en del lejligheder til de yngre læger.

Studieboliger til alle

Borgmester i Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen erkender, at sundhedsfagligt personale kan komme foran i boligkøen til de almene boliger.

- Der er jo rigtig mange boligprojekter i gang i Esbjerg, så der er masser af lejligheder under opførelse, og i løbet af to år er jeg sikker på, at vi kan give en studieboliggaranti til alle, siger Esbjergs borgmester.

Han håber, at gode boligforhold kan lokke læger til at blive boende i Esbjerg og stifte familie, så der i fremtiden kan sikres en god lægedækning i området.

Det er Boligforeningen Ungdomsbo, der opfører lejlighederne på Grådybet. De ønsker ikke at udtale sig om projektet til TV SYD, før det er endeligt godkendt i byrådet den 4. november.

Det er arkitektfirmaet FRIIS & MOLTKE Architects, der tegner de nye almene boliger.