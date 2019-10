YouTube-gudstjenester bringer mor og datter tættere sammen

Søndagens gudstjeneste er i gang. Sognepræst Anders Dalgaard byder menigheden velkommen. Ikke kun dem, der sidder på kirkebænkene, men også til seerne derhjemme.

I Øster Snede Kirke livestreamer man nemlig gudstjenesterne på Youtube.

- Vi har et ønske om, at det budskab, der lyder i kirkens rum, også munder ud til de mennesker, der har svært ved at være her. Først og fremmest har vi tænkt på dem, der er syge eller enlige og ikke kan komme afsted, så målet har været at bringe deres egen gudstjeneste hjem til dem, siger sognepræst Anders Dalgaard.

Mor ser med fra Skive

Elisabeth Saugbjerg er en af dem, der ser med på YouTube. Hver tredje weekend arbejder hun og har derfor ikke mulighed for at tage til gudstjenesten i kirken, men så ser hun den, når hun kommer hjem eller i løbet af ugen.

Det betyder, at vi også har noget sammen og har gudstjenesten sammen. Elisabeth Saugbjerg, Krollerup

De digitale gudstjenester betyder også, at hendes mor i Skive kan følge med i den kirkelige ceremoni fra Øster Snede. Så mor og datter er fælles om at have oplevet søndagens prædiken, selvom de bor 100 kilometer fra hinanden.

- Det betyder, at vi også har noget sammen og har gudstjenesten sammen. Nogle gange snakker vi om den, og andre gange gør vi ikke, men det har vi et fællesskab ved også, siger Elisabeth Saugbjerg.

Det lokale plejehjem gav idéen

I første omgang var streamingen af gudstjenesterne ment som en service til beboerne på det lokale plejehjem.

- Der er jo dem, der har færdes i kirken og synes, at det er deres sted. Men nu kan de ikke komme længere på grund af benet eller noget andet, og så har vi villet bringe kirken hjem til dem, og det tror jeg faktisk er lykkedes, siger sognepræst Anders Dalgaard.

På skærme i kirken kan man se det samme, som bliver sendt på kirkens YouTube-kanal. Foto: Pernille Leftes

Flere ældre bruger dog også Youtube-udgaven som et supplement til den "rigtige" kirkegang. De tager i kirke for at få fællesskabet, og så tager de hjem og hører prædikenen igen senere, når der er ro, og de har lettere ved at høre den.

Ifølge sognepræst Anders Dalgaard er der ofte mellem 70 og 100 mennesker, der har set gudstjenesterne på YouTube i løbet af et par uger.