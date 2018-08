Yowhannes flygtede fra diktatur – nu lærer han dansk på efterskole

Efterskolerne satser på to-sprogede elever. En af dem, der har fået muligheden er Yowhannes Fisha Gebremich, som indtil sidste år kun kunne ganske få danske ord.

- Min drøm er, hvis jeg bliver lidt dygtigere til dansk, at blive mekaniker.

Sådan siger Yowhannes Fisha Gebremich fra Eritrea til TV SYD. Mellem blonde frisurer og nuancer af leverpostej skiller han sig ud i 10. klasse på Ågård Efterskole.

Sammen med en klassekammerat fra Afghanistan er han ved at lære et helt nyt sprog.

- Dansk er lidt svært. For det er ikke det samme, når du lytter eller skriver. Det er der lidt forskel på, forklarer Yowhannes Fisha Gebremich.

Han flygtede som 13-årig alene fra Eritrea, for at undgå militærtjeneste. Han taler ikke engelsk, og har ikke gået ret meget i skole. Men siden han sidste år fik muligheden for at komme på efterskole, så er det gået stærkt.

- Sproget får virkelig et skub, fordi de er sammen 24/7, forklarer Lene Balle, der er kontaktlærer på Ågård Efterskole.

Ifølge efterskolerne i sydøstjylland skal langt flere unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund få øjnene op for muligheden for et efterskoleophold.

- Det er en kultur, de slet ikke kender. Så de skal hjælpes ind i den. De har ingen søskende eller en far, der har gået på efterskole. Så de skal tages i hånden og komme derhen, forklarer kontaktlæreren.

Det er Yowhannes Fisha Gebremich enig i. Han glæder sig over, at han har fået en masse hjælp, siden han kom. Han har lært om den danske kultur – og kan også tale med om vejret.

- Danmark er lidt koldt. Jeg fryser meget, meget, meget, meget.