Verdensmester: Zibrandt Christensen sigter efter at beholde titlen

Man kan blive verdens bedste efter kun få års træning. Der har Zibrandt Christensen med hans verdensmestertitel efter kun fire år. I næste uge forsvarer han titlen.

Strengen på buen spænder op. Ude på en skydebane står Zibrandt Christensen og spænder buen. Pilen suser gennem luften idet han slipper strengen.

- Der er ikke noget bedre end at sende den perfekte pil afsted, og den rammer hvor den skal, siger Zibrandt Christensen.

Bueskyderen fra Kolding har sendt mange perfekte pile afsted. Faktisk så mange at han kan kalde sig verdensmester i 3D-bueskydning.

- Det er lidt surrealistisk i starten, det tog mig nok et halvt år at opdage, at man har lært det. Det er fantastisk, at man kan nå så langt med det, man elsker, fortæller Zibrandt Christensen.

Zibrandt Christensen skal forsvare sin tiltel i næste uge ved en konkurrence i Canada.

3D betyder skov

Mange forbinder nok 3D med rød-blå briller i en biograf eller måske som noget, der har med computerspil at gøre. Man behøver dog hverken briller eller strøm for at spille 3D bueskydning.

- Det har ikke noget med 3D at gøre, hvis man tænker i forhold til computerspil. Man går ude på en bane, der typisk ligger i en skov med 30 mål. Man skyder 2 pile per dyr. Man skyder med varierende afstand fra 5 til 30 meter ude i skoven. Op ad bakke, ned ad bakke og over vand. Det er jo lidt primitiv jagt til os, der ikke vil dræbe for meget, forklarer Zibrandt Christensen.

Når man skyder 3D-bueskydning sigter man efter dyreligende figurer. Man har to skud per mål. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Flasket op med våben

Det var med pilens hast, at Zibrandt Christensen blev verdensmester i den tredimensionelle sport efter kun fire år. Den korte tid kan godt forbavse de fleste, men Zibrandt Christensen har faktisk mange års erfaring med skydning.

- Jeg er født og opvokset på en farm i Sydafrika. Min far lærte mig at skyde med salonriffel, fra jeg var fem år gammel. Jeg havde altid slangebøsse, pusterør og luftgevær. At skyde har altid ligget naturligt for mig. Det er noget, jeg altid har synes var sjovt.

Hvis du sætter dig for, at du vil noget, og du træner det, så skal du nok nå det. Lige pludselig så falder det på plads som en pil. Zibrandt Christensen, verdensmester i 3D-bueskydning

Håber andre unge også vil ramme plet

I næste uge skal Zibrandt Christensen til Canada for at forsvare sin titel som verdensmester. Han er fortrøstningsfuld og sigter efter at beholde sin titel.

- Selvfølgelig vil jeg gerne komme hjem med guldet. Det er det jeg går efter, forsikrer Zibrandt Christensen

Zibrandt Christensen håber, at hans lynhurtige titel som verdensmester kan inspirere andre unge til at sigte efter målet om at være en af de bedste.

- Jeg tænker, at det kan motivere de unge, at det tog så kort tid for mig at blive verdensmester. Hvis du sætter dig for, at du vil noget, og du træner det, så skal du nok nå det. Lige pludselig så falder det på plads, som en pil.