Zidsel opdagede lejlighedsbrand på Facebook

Ved et tilfælde så Zidsel Kongerslev Wind et opslag om en brand i en lokal Facebook-gruppe. Branden viste sig at være i hendes egen bygning.

Panikken bredte sig i Zidsel Kongerslev Wind, da hun fra gaden kunne se brandfolk rende rundt i sin lejlighedsejendom i Esbjerg fredag aften. Hun ankom til bygningen kort tid efter brandvæsnet. Fra fortovet kunne hun se, hvordan vinduer blev åbnet og røg blæste ud. Da jeg kommer op, er min dør åben og alle vinduer også. Zidsel Kongerslev Wind, Esbjerg Opdagede det ved et tilfælde

Zidsel Kongerslev Wind var på besøg hos en veninde og opdagede kun branden ved et tilfælde. -Jeg sad hjemme hos en veninde. Og rent tilfældigt kiggede jeg i gruppen ’Info fra borger til borger i Esbjerg by’ på Facebook. Og så opslaget om udrykning, fortæller Zidsel. I opslaget spurgte et gruppemedlem, hvad udrykningen i Esbjerg skyldtes. Zidsel fandt hurtigt ud af, at udrykningen var i nærheden af, hvor hun boede. Og hvor hendes seks år gamle chihuahua, Bailey, var alene hjemme i lejligheden. Zidsels chihuahua Bailey. Foto: Zidsel Kongerslev Wind Døre og vinduer stod åbne

-Da jeg nåede frem til bygningen spurgte jeg brandfolkene, om jeg måtte gå op efter ham. Den tid, brandmanden brugte på at undersøge om jeg måtte det, føltes som en evighed, fortæller Zidsel. Hun fik lov til at løbe op på 3. etage. Skråt over den lejlighed, der var udbrudt brand i. -Da jeg kommer op, er min dør åben og alle vinduer også. Og jeg kan ikke finde ham. Jeg var ved at gå i panik. Heldigvis peb han, så jeg kunne høre ham, fortæller Zidsel, der fandt Bailey rystende af skræk i et hjørne. Taknemmelig

Zidsel tog Bailey i sine arme og kom ned på gaden igen, hvor hun ventede med Bailey under jakken i en lille time, inden brandfolkene var færdige. -Jeg er helt vildt taknemmelig for, at folk deler den slags i gruppen. Ellers havde jeg ikke vidst det, siger Zidsel Kongerslev Wind. Opslaget i gruppen 'Info fra borger til borger i Esbjerg by', der fik Zidsel Wind til at styrte hjem. Foto: Screendump / Facebook.