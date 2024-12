Jan stod i en støvsky af asbest: Nu frygter han at få kræft

- Der er jo rigtig mange af os, der har arbejdet med asbest, der går til årlig kontrol. Jeg hoster meget og er bange for, at det udløser sig, for der kan gå så mange år, siger han.

- Min læresvend stod jo og skar med rundsaven, og støvet væltede ud i ansigtet på mig, for jeg skulle holde den her plade. Det støvede helt forfærdeligt, fortæller Jan Hyldgaard Christensen.

Som lærling i 70’erne var han med til at bygge Lyngby Storcenter, og her skulle der skæres asbestplader til.

Nu tyder det på, at arbejdet med sikkerhed og den lovgivning, der er vedtaget på området gennem årene, begynder at have effekt. Hidtil er cirka 150 danskere blevet diagnosticeret med lungehindekræft årligt, men det er så småt ved at ændre sig.

Han er hver uge på besøg på byggepladser rundt om i Østjylland, og her kan han gang på gang konstatere, at det kniber med sikkerheden.

I resten af landet går det dog altså den rigtig vej, og for at sikre at den positive udvikling fortsætter, er det afgørende, at håndværkerne fortsat er ordentligt beskyttet.

På Dansk Eternit Fabrik i Aalborg producerede man tagplader med asbest frem til 1988. Og da der kan gå over 40 år, fra man bliver udsat for asbest, til sygdommen viser sig, fylder de personer, der bliver syge af produktionen i Aalborg, stadig i statistikkerne.

- Kurven for lungehindekræft er knækket i fire ud af de fem Regioner. Men stigningen i Region Nord, hvor eternitfabrikken lå, er forsat så stor, at det oppebærer en samlet stigning for hele Danmark, oplyser han.

Reglerne på området er ellers ikke nye, når det kommer til brug af værnemidler. Det nye er, at reglerne nu også omfatter udendørs asbestarbejde.

Men når Marthias Christensens medlemmer gør mester opmærksom på, at de skal have udleveret værnemidler, kan det skabe dårlig stemning.

- Der er nogle arbejdsgivere, der lige skal forstå, at det har de ansatte faktisk krav på. Så starter det: Vil du køre hårdt mod hårdt, skal du finde et nyt arbejde? Sådan nogle standardbemærkninger, der flyver rundt i byggebranchen i stedet for at sige, at selvfølgelig skal du ikke blive syg af at gå på arbejde.

Penge eller liv

TV2 Østjylland har kontaktet flere af de firmaer, der har fået strakspåbud af Arbejdstilsynet. De ønsker ikke at stille op til interview, men flere fortæller, at de synes regler og krav er omfattende, og de forventer, at det vil blive markant dyrere for kunder, der for eksempel skal have skiftet et tag.

Det mærker Jan Hyldgaard Christensen også, når han underviser i brug af værnemidler.

- Der går ikke ret længe, så spørger de, hvad det koster, og det koster måske 10.000 – 11.000 kroner (pr. mand, red.). De synes, det er alt for dyrt. Men det er jo vores liv og sikkerhed, vi snakker om, siger han og påpeger, at udstyret kan bruges i mange år, hvis man sørger for at vedlige holde det.