Mindreårige arbejdede med asbest - se hvor meget det svinede

Nick Horup kritiserer nu virksomheden LM Multiservice for ikke at have levet op til aftalen og strakspåbuddene fra Arbejdstilsynet i forbindelse med arbejdet med at fjerne asbesttaget på en af bygningerne.

Ejeren er erhvervsmanden Nick Horup, som ejer boligvirksomheden Horup Gruppen. Han har for nylig opført et stort hus på grunden med tilhørende lader og staldbygninger, der gradvist er blevet revet ned.

Heriblandt at to 14- og 15-årige drengene fjernede asbestholdigt eternittag uden værnemidler.

Arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg på ejendommen ved Sønderborg 20. september. Her afslørede tilsynet, at der var en flere fejl og mangler, der førte til en lang række strakspåbud til den vestsjællandske virksomhed LM Multiservice.

Sygdomstilfælde opstår typisk 30-40 år, efter at man har været udsat for asbeststøv. Hvert år er der personer, som bliver alvorligt syge og dør, fordi de tidligere har været udsat for asbeststøv.

- Vi hyrede et firma som oplyste, at de var uddannet og certificeret til at arbejde med asbest, og som vi valgte til opgaven for derved at sikre os, at tingene forløb efter gældende regler. Desværre gik forløbet lidt skævt, siger Nick Horup til TV SYD og fortsætter:

Nick Horup hævder, at han hyrede virksomheden LM Multiservice til at udføre arbejdet i god tro.

TV SYD har også spurgt Nick Horup, om han føler et ansvar for det, der er foregået på hans grund, og om han med sin baggrund som bygningskonstruktør ikke burde have opdaget fejlene i arbejdet. Det har han ikke svaret på.

- Vi havde løbende dialog med Arbejdstilsynet, som var et positivt forløb, og som ville sikre, at firmaet fik rettet op på forholdene. Desværre skete dette ikke, som de lovede myndighederne og os. De overholdte ikke reglerne og blev derfor bortvist fra ejendommen, siger han.

Nick Horup siger, at han tidligt var i dialog med myndighederne for at få rettet op på tingene.

Erbil Kaya siger til TV SYD, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for TV SYD at få et interview med hans klient om sagen.

TV SYD har rakt ud til advokaten for ejeren af firmaet, Erbil Kaya. Han oplyser, at der er rejst en sigtelse mod hans klient, men han kan ikke oplyse, hvad sigtelsen indebærer.

TV SYD ville gerne have spurgt virksomhedsejeren, om der er hold i Nick Horups kritikpunkter. Vi ville også gerne have spurgt, om det er korrekt, at LM Multiservice ikke rettede ind efter Arbejdstilsynets strakspåbud. Vi ville også gerne have spurgt, om virksomheden er klar til at betale erstatning til de drenge, der har udført arbejdet, hvis skulle det ske, at de blev syge.

Tirsdag erkendte repræsentanter for LM Multiservice dog over for RADIO IIII de mange fejl.

- Det er selvfølgelig en fejl af os, at vi ikke har tjekket hundrede procent op på det. Det er selvfølgelig meget beklageligt for forældre og involverede parter i sagen, at sådan noget kunne ske, sagde Tobias Nielsen, som præsenterede sig som medejer af LM Multiservices.

Kan ikke kende forskel på en 12-årig og en 22-årig

Til TV 2 har ejer Luini Joe Mammen derimod frasagt sig ansvaret og forklaret, at børnene arbejdede hos en underleverandør.

- Jeg har hyret en underleverandør til at arbejde for mig. Hvad de så har gjort på byggepladsen, er ikke noget, jeg kan svare på, lyder det.

TV 2 har ikke kunnet finde dokumentation på, at den underleverandør, som Luini Joe Mammen henviser til, rent faktisk eksisterer.

Han har over for TV 2 oplyst et syv-cifret CVR-nummer, som der ikke er registreret nogen virksomhed på - CVR-numre har altid otte cifre.

Vi kan ikke finde dokumentation for, at den underleverandør, du nævner, eksisterer. Hvordan forklarer du det?, spørger TV 2

- Det nægter jeg at svare på, siger Luini Joe Mammen til TV 2.

Han oplyser også, at han ikke var klar over, at de to drenge på adressen var mindreårige, og at alderen nemt kan snyde.

Kan du ikke kende forskel på en 12-årig og en 22-årig?

- Det kan være nemt (at snyde, red.) for en 12-årig, som har skæg og allerede ligner en over 18, siger Luini Joe Mammen til TV 2.