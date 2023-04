Efterskole har sparet over 100 kilo madspild om måned ved hjælp af skærm

For Victoria Thorning, der også er 16 år, fylder bekymringerne så meget, at hun har taget en stor beslutning for sin egen fremtid.

- Jeg skal ikke have børn. Jeg har ikke lyst til at putte børn ind i den her verden, som den ser ud lige nu. Jeg kender ikke fremtiden, og det skal mine børn ikke udsættes for, siger hun stålfast.

Flere af elevernes venner har klimaangst og kan opleve voldsome panikanfald, fordi de er så bange for klimaforandringerne. Det har ingen af de unge på værelset prøvet.

- Jeg er ikke bange, men jeg er bekymret. Det gør mig da urolig, at det ender med at dræbe os allesammen. Det er ekstremt at tænke sådan, det ved jeg, men jeg tror, vi når dertil på et tidspunkt, forklarer Laurits Sundin.

De forsøger sig alle med forskellige tiltag. Laurits sorterer sit affald, køber næsten kun genbrugstøj og bruger det indtil, det er så slidt, at det ikke kan mere.