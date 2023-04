Med 6 simple klimaråd har familien Arnth sparret over 4.000 kroner om måneden

Fremtidens livsstil

De to tidligere aarhusianere er bevidste om, at den bæredygtige livsstil for mange kan virke både hellig og som en løftet pegefinger til alle dem, der køber nyt og ikke tænker på klimaet i samme grad som familie Arnth.

- Nogen kigger måske på os og synes at det er lidt ekstremt. Men jeg synes jo egentlig, at det, der er ekstremt, er det, der sker med kloden lige nu, og at det er ret ekstremt, at vi ikke gør noget ved det, påpeger Nelli Arnth Andersen.



- Man skal ikke tro, at man kan gøre det hele på en gang, og man skal stadig kunne tage den røde bøf en gang i mellem. Vi bliver også fristet. Men mange bække små. Vi skal allesammen gøre noget, for at det rykker, siger Søren Arnth Andersen.