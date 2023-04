Sønderjysk blefabrikant bruger ølbrikker til at ændre medarbejdernes tankegang

God icebreaker

Det var Eva Tansem Andersen, der i 2019 fik idéen til dialogkortene, der hurtigt udviklede sig til at ligne ølbrikkerne, som alle genkender.

Alle medarbejdere har siden fået et sæt med 14 brikker stukket i hånden, som både kan bruges internt og eksternt.

- Det giver en mulighed for en anden dialog med kunden, for det er lidt subjektivt, hvordan man tilgår bæredygtighed. Det fungerer som en god icebreaker, siger Brian Wener Sørensen, der er forretningsudvikler og har været ansat hos Abena i fem år.

- Det er meget inspirerende at være med til at sætte den grønne dagsorden. Det bliver sat ind på organisationsniveau, og det var helt sikkert afgørende for mit valg af job, siger Jane Stark, der arbejder som udviklingskonsulent i virksomheden.