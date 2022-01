Hel familie boligløs efter 19-årigs voldsdom og bandekriminalitet

Opsigelsen kommer efter, at politiet har underrettet boligforeningen om, at den 19-årige, er blevet dømt for bandekriminalitet ved Retten i Esbjerg i marts sidste år.

Her blev den 19-årige idømt seks måneders fængsel samt betinget udvisning for grov, banderelateret vold mod en 31-årig mand tilbage i august 2020 i boligkvarteret.

- Sender klart signal

Som et led i Bandepakke III fra 2018, som et flertal i Folketinget stod bag, kan politiet gøre et boligselskab opmærksom på dommen med det formål, at få lejemålet ophævet.

Det betyder så, at den dømte og de øvrige medlemmer af husstanden må flytte et andet sted hen.