Se listen: Disse regler vil borgmestrene af med

Resultat af rundspørge Svar fra borgmestre i Syd- og Sønderjylland Oplever du, at der er... For mange regler: 10 Tilpas antal regler: 1 For få regler: 0 Svar fra borgmestre i hele Danmark Oplever du, at der er... For mange regler: 63 Tilpas antal regler: 6 For få regler: 0 Se mere

Jobsøgende skal indsende et hav af lægeerklæringer. Festarrangører skal søge om byggetilladelse til at opsætte telte. Og omfattende papirarbejde forhindrer kommuner i at sætte klimavenlige solceller op.

De syd- og sønderjyske kommuner er fyldt med eksempler på regler, som ifølge borgmestrene ikke giver mening og er til gene for borgerne.

I denne uge sætter TV SYD, TV 2 og TV 2s andre regioner fokus på regel-Danmark.

I en rundspørge svarer et stort flertal af de deltagende borgmestre, at der er for mange regler, som de og deres medarbejdere i kommunen skal leve op til.

Ti borgmestre fra TV SYDs område har deltaget i undersøgelsen. Ni af dem er enige i, at den offentlige regelbog er blevet for tyk.

Ib Kristensen (V), Billund

Sofie Valbjørn (Al), Fanø

Jacob Bjerregaard Jørgensen (Soc.dem.), Fredericia

H.P. Geil (V), Haderslev

Kasper Glyngø (Soc.dem.), Hedensted

Peter Sørensen (Soc.dem.), Horsens

Jørn Pedersen (V), Kolding

Henrik Frandsen (V), Tønder

Erik Buhl Nielsen (V), Varde

Jens Ejner Christensen (V), Vejle

