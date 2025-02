Her ender dine dyre parfumer og cremer

Securitypersonalet i Billund Lufthavn inddrager hver måned hundredvis af deodoranter, solcremer, hudcremer, shampoo, balsam og meget mere, der overskrider reglerne for væske, som passagerer må have med i håndbagagen.

Lufthavnen donerer produkterne til Kirkens Korshærs varmestuer i Esbjerg, Horsens, Sønderborg og Vejle. Her giver de beslaglagte væsker nyt håb og hjælp til socialt udsatte. Projektet reducerer spild og støtter mennesker i nød med produkter, de ellers ikke ville have råd til eller prioriterer at købe.

Fra forbrænding til forbrug

Bjarne Sørensen er driftsleder i Billund Lufthavn. Han vurderer, at lufthavnen donerer cirka to bure med hygiejneartikler og et med fødevarer hver måned.

Om sommeren er det cirka dobbelt så mange hygiejneartikler. Ifølge ham putter passagererne det i håndbagagen, men glemmer at mange produkter er på 150 milliliter og dermed over grænsen for, hvad det er tilladt at tage med i håndbagagen.

- Jeg synes, at det er fantastisk, at vi glæder mennesker, som ikke har meget. Det er godt for miljøet og vores omkostninger, men det handler mest om at hjælpe andre. Det er også dumt at smide ting ud, som andre kan bruge, siger han.