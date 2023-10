14 byer bliver sat fri af love og regler for at få liv i bymidten

Grindsted, Vamdrup, Rødekro og Nordborg i Syd- og Sønderjylland samt Assens, Faaborg, Hornslet, Ikast, Nykøbing Sjælland, Odder, Otterup, Rønne, Sakskøbing og Støvring er alle udtaget til at deltage i forsøgsordningen.



Ordningen er på baggrund af en politisk aftale fra 2021, hvor et bredt politisk flertal blev enige om at afsætte 130 millioner kroner til ordningen.

- Jeg glæder mig meget til at se resultatet. Jeg håber, det her er noget af det, der er med til at sætte mere liv i bymidterne i de mellemstore danske byer, siger Louise Schack Elholm (V), der er minister for landdistrikter.

Butiksdød i danske små og mellemstore byer er en stor udfordring, derfor giver ordningen også mulighed for at skabe liv i de tomme butiksruder.

Blandt andet giver ordningen mulighed for at yde et tilskud til erhvervsdrivende, der vil leje sig ind i de tomme lokaler for at understøtte det lokale erhvervsliv.

Derudover kan tomme forretningslokaler omdannes til boliger i bymidten.