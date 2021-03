179 millioner kroner i underskud i Billund Lufthavn

For Billund Lufthavn begyndte 2020 med vækst og ambitiøse udviklingsplaner frem mod 2040. Ambitionerne og forventningen til fremtiden er der stadig, men væksten blev der sat en stopper for, da corona for et år siden lukkede Danmark..

Årets nettoomsætning i Billund Lufthavn i 2020 var på 302,7 millioner kroner. Og hvad der normalt er et pænt overskud, som bruges til udvikling af lufthavnen og til mere trafik, fik omvendt fortegn og endte med et underskud på 179 millioner kroner i det regnskab, som lufthavnen tirsdag morgen har offentliggjort.

For præcis et år siden præsenterede Billund Lufthavn vækststrategien frem mod 2040 foran erhvervsfolk, interessenter og politikere.

Målsætningen lød – og lyder stadig – på syv millioner passagerer og 160.000 tons luftfragt i 2040.

– Det var surrealistisk, og de næste måneder fra 11. marts gik med at skulle navigere i tågen, som Corona havde lagt over os alle. Men da vi fik overblik og lagde en plan, fik vi lufthavnen tilpasset, så vi kunne klare os igennem. Det blev desværre nødvendigt med en hård fyringsrunde. Men planen holder stadig stik, og det gør ambitionerne for 2040 også, fastslår Jan Hessellund, adm. direktør, Billund Lufthavn.