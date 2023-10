18-årig fik ændret sin holdning til Prins Christians gallataffel

Det var også en ung kvinde med et forandret syn på Kongehuset, som vågnede mandag morgen. Tidligere var det blot en institution, hun ikke tænkte over. Før "var de der bare".



- Jeg synes, at det var et megagodt initiativ, at invitere os unge. Så fik vi set, hvordan de er. Jeg skal i højere grad følge Kongehuset nu. Jeg føler, at jeg har fået et indblik, og føler, at man kan snakke med dem. De er ikke reserverede. Så det var en god idé, at de holdt en fest og vækkede os unge, siger Jessica.