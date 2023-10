- Der talte hun om, at Prins Christian var nervøs for at holde sin tale, og at hun var glad for, at os unge havde mødt en masse fra hele landet, siger Jessica.



Hele oplevelsen har rokket ved Jessicas opfattelse af kongehuset.

- Jeg synes, at det var et megagodt initiativ, at invitere os unge. Så fik vi set, hvordan de er. Jeg skal i højere grad følge Kongehuset nu. Jeg føler, at jeg har fået et indblik, og føler, at man kan snakke med dem. De er ikke reserveret. Så det var en god idé, at de holdt en fest og vækkede os unge, siger Jessica.