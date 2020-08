19-årig Rasmus Højgaard fra Billund styrer mod topplacering

Rasmus Højgaard fortsatte lørdag sin fornemme form i golfturneringen Hero Open.

Her gik den danske komet de 18 huller i seks slag under par for anden gang i European Tour-turneringen. 19-årige Højgaard er nu samlet 13 slag under par på en delt andenplads på vej ind til søndagens finalerunde.

Højgaard er blot et enkelt slag efter engelske Sam Horsfield, der fører turneringen.

- Det er altid spændende at spille med om sejren, så jeg ser frem til det (søndagens runde, red.), siger danskeren i et interview på European Tours hjemmeside.

Højgaard lagde stærkt ud og lavede birdies på fem af de første syv huller, inden det senere på runden blev til yderligere to.

Joachim B. Hansen er også med i toppen efter ligeledes at have gået tredje runde lørdag i seks slag under par. Det betyder, at Hansen er 11 slag under par på en delt syvendeplads.

Hans runde var mere op og ned end Højgaards. Undervejs blev det til en eagle, syv birdies og tre bogeys.

Benjamin Poke, Thomas Bjørn og Søren Kjeldsen er også med i weekendens runder. De er henholdsvis fem, fire og et enkelt slag under par og placeret længere nede på tavlen.

Tvillingebror ude af tourneringen

Rasmus Højgaards tvillingebror, Nicolai, samt Thorbjørn Olesen og Jeff Winther er ude af turneringen efter ikke at have klaret cuttet fredag.

Hero Open blev sidst afviklet i 2002 - hvor Søren Hansen blev nummer to - og spilles på Forest of Arden Hotel & Country Clubs bane nær Birmingham i England.

Rasmus Højgaard blev i sidste uge nummer to, da European Tour blev sat i gang igen efter en flere måneder lang coronapause med turneringen British Masters.