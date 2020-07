21-årig bilist sad fastklemt i to timer efter voldsom ulykke

Søndag aften måtte et stort opbud af redningsmandskab kæmpe i to timer for at få en 21-årig mand frigjort fra en næsten knust bil efter en voldsom solo-ulykke, hvor bilen med stor kraft torpederede et træ i en bevoksning på Hovborgvej vest for Vorbasse.

- Det var en vanskelig opgave at få den hårdt kvæstede frigjort fra bilen uden at pådrage ham yderligere skader - men efter to timers indsats af redningsmandskab og akutlæge kunne den 21-årige i helikopter flyves til behandling på Odense Universitetshospitals Traumecenter, oplyser vagtchef Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi, mandag morgen.

Den 21-årige kom kørende mod vest, da han af endnu ukendte årsager mistede herredømmet over sin bil.

- Trods de mange kvæstelser, så meldes han nu heldigvis uden for livsfare, siger vagtchef Jørn Bystrup.

Hovborgvej var spærret i begge retninger flere timer søndag aften, mens redningsarbejdet stod på.