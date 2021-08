29-årig mand tiltalt for farlig voldtægt af italiensk kvinde

Ved en nævningesag, som starter ved retten i Esbjerg fredag, er en 29-årig mand fra Grindsted tiltalt for voldtægt af særlig farlig karakter begået mod en italiensk kvinde i oktober sidste år, skriver Syd- Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Voldtægten blev begået i Holsted, hvor han blandt andet truede kvinden med et haglgevær. Manden er desuden tiltalt for et indbrud i Bogense i foråret sidste år, hvor der blev stjålet værdier for 133.000 kroner.

I den type sager er kræver anklagemyndigheden mindst fire års fængsel.



Den 29-årige nægter sig skyldig.