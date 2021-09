32-årig skolelærer skal afløse Troels Ravn

Troels Ravn meddelte i begyndelsen af august, at han stopper som medlem af Folketinget efter næste valg.

For Kris Skriver, der sidder i byrådet i Billund Kommune. er opstillingen en drøm,. der går i opfyldelse.

- Jeg er stolt, ydmyg og beæret over valget. Jeg vil arbejde stenhårdt for, at vi som kreds kommer i mål med det allervigtigste: at vi fortsat har en lokal socialdemokratisk repræsentant på Christiansborg. Jeg har et stærkt hold bag mig, og jeg glæder mig til at skulle i valgkamp, siger Kris Skriver.