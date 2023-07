57-årig løber halvmaraton hver uge, efter han droppede kaffe

Her er der samlet fem gode råd til dig, der skal løbe halvmarathon for første gang.

Opvarmning – Husk at varme op inden du skal løbe. Det er med til, at dine ben er klar, når startskuddet lyder, og så mindsker det samtidig risikoen for at få en løbeskade.

Løb i gode løbesko – Du skal selvfølgelig løbe i et par ordentlige løbesko, hvilket gør oplevelsen langt bedre og mindsker risikoen for irriterende overbelastningsskader. Du bør ikke løbe i et par helt nye løbesko på selve dagen, hvor du skal løbe halvmaraton, da disse ikke er løbet til. Det kan i hvert fald resultere i en masse ubehagelige vabler.

Spis og drik inden og under løbet – Din strategi for væskeindtagelse bør begynde længe før, du står klar til at løbe. Hvis du begynder dit halvmaraton i væskeunderskud, vil du kæmpe en ulige kamp senere i forsøget på at kompensere for det underskud, du begyndte med. Drik derfor rigeligt med vand om morgen og spis en stor portion morgenmad, som indeholder en masse kulhydrater. Der vil være væskedepoter på ruten, hvor du skal huske at drikke vand, selvom du ikke er tørstig.

Løb i eget tempo – Husk at løbe i dit eget tempo, så du sikrer dig en god oplevelse og kommer hele vejen til målstregen med overskud. Det kan være meget fristende at løbe lige så hurtigt som andre, hvis du er et konkurrencemenneske, men det kan resultere i, at du løber for hurtigt i begyndelsen og mangler energi og overskud til de sidste kilometer.