57 millioner kroner kan redde forurenet sø

Der er både godt og dårligt nyt for borgere i Grindsted.

Den gode nyhed er, at rådgivningsvirksomheden Rambøll har fundet en løsning, hvormed man kan suge slam op fra bunden af Grindsted Engsø, og fjerne det.

Den dårlige nyhed er prisen - 57 millioner kroner.

Det skriver DR lørdag.

Borgmester i Billund Kommune, Stephanie Storbank (Venstre), ser dog på udviklingen med forsigtig optimisme.

- Det er rart endelig at få syn for sagen. Det vigtigste er, at der begynder at ske noget nu, og vi bliver klogere på, hvad det er for nogle greb, vi kan tage, siger hun til TV SYD.

Hun peger dog også på, at prisen er høj, og at det ikke er penge, man bare lige finder frem.