80 børn fra hele verden er rejst til Børnenes Hovedstad Billund for at fremlægge deres tanker og løsningsforslag. Børnene samler deres anbefalinger i et manifest, der skal overrækkes til blandt andre Mogens Lykketoft, formand for FN’s 70. generalforsamling, inden FN’s generalforsamling mødes senere på måneden i New York.



Alle interesserede kan se med, når børnene i morgen torsdag kl. 15.30 fremlægger deres manifest. Det bliver nemlig sendt direkte på dette link.