93 ud af 100 flypassagerer er forsvundet i Billund

– Vi vil ikke dvæle ved de dårlige tal, vi vil fokusere på de muligheder, der er kommet i november. Lyntest i lufthavnen har stor værdi for de erhvervsrejsende, og testen, der giver svar på 15 minutter, er eftertragtet, da det giver en større fleksibilitet. Snart er det heller ikke nødvendigt med 14 dages karantæne, hvis man rejser til et orange område. Snart er det forhåbentligt nok med fire dages karantæne plus ventetiden på sin negative test, siger Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Regionale rejsevejledninger giver håb

– Og nu er der endelig åbnet for regionale rejsevejledninger. Det giver et håb for rejsebureauerne, der kan sende danskere til de næsten coronafrie områder. Nu handler det om, at vi får indført test før afgang på alle europæiske afgange, så vi kan flyve coronafri på tværs af grænserne.