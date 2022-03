Advarsel: Brand i Grindsted udvikler giftig røg lige nu

Personer i det berørte område skal gå inden døre og lukke al ventilation og om muligt søge væk.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Branden er opstået i en virksomhed, der håndterer store mængder affald, og der er tale om en voldsom brand, der har fat i alle bygninger.

Det fortæller Casper Christensen, operationschef ved TrekantBrand.

- Vi er massivt tilstede for at undgå, at branden spreder sig yderligere, fortæller operationschefen.

TrekantBrand forventer, at det kommer til at tage lang tid at slukke branden, da det er yderst vanskeligt at slukke den.

Der er tale om en meget voldsom og tyk røgsøjle, der spreder sig.

- Det er vigtigt, at folk holder sig langt væk, så der bliver plads til alle vores enheder. Der kører tankvogne i pendulfart, siger operationschefen.

TV SYD følger sagen og opdaterer løbende.