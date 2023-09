Ældre fortvivlede over borgmesters argumenter for at lukke 100 år gammelt mødested

Ingen tvinges til at flytte - med det samme

Ifølge borgmesteren betyder lukningen dog ikke, at beboerne bliver tvunget til at flytte. I hvert fald ikke med det samme.

- Vi hverken kan eller vil tvinge folk til at flytte fra Mødestedet. De beboere, der ønsker det, bliver flyttet på et andet plejecenter og de frivillige, der kommer her i huset, vil kommunen hjælpe med at finde andre steder, hvor de kan fortsætte deres aktiviteter, siger borgmesteren.

Og hvad nu hvis beboerne ikke har lyst til at flytte?

- Så finder vi ud af en løsning på det. Men det kommer jo til at ske lige så stille på et tidspunkt, siger Stephanie Storbank.

Den besked gør formand i Ældre Sagen Vagn Dalgaard Sørensen endnu mere fortvivlet.

- Jeg fatter ikke, hvorfor hele aktivitetsdelen i huset skal lukke allerede til maj næste år, når borgmesteren lover, at beboerne må blive boende. Der kan jo gå ti år, før de sidste flytter, siger formanden.