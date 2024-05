Amsterdam-ulykke vil aldrig kunne ske i Billund

Der er ingen grund til at være nervøs for at flyve fra Billund, efter den ulykke der tidligere på ugen kostede et menneske livet i Schipool Lufthavn i Amsterdam.

- Det vil aldrig nogen sinde ske, at der står et fly med tændte motorer, mens passagererne går ombord, fortæller Dan Prangsgaard, pressechef i Billund Lufthavn.

Som de fleste har prøvet, kommer man enten ind i et passagerfly gennem en lukket gangbro, eller via en trappe, der fører ned til forpladsen, hvor man enten går eller bliver kørt til flyet. Men altså aldrig mens motorerne er startede.

- Det ville også være uudholdeligt på grund af larmen. Faktisk er det først, når flyet bliver kørt væk fra gaten, at motorerne bliver tændt, fortæller pressechefen.

For de ansatte i lufthavnen, der har deres gang på forpladsen, er der også sikkerhedsregler.

- Flyet har nogle lys, der indikerer, at det er sikkert at nærme sig det, fortæller Dan Prangsgaard.