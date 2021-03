Anholdelser i Billund og Flensborg i sag om hvidvask af 200 millioner kroner

De seks anholdte er mistænkt for at have lavet et set-up med udstedelse af fiktive fakturaer for levering af arbejdskraft, varer eller ydelser til flere hundrede danske virksomheder med det formål, at virksomhederne kunne anvende fakturaerne til at få hvidvasket penge.

Bagmandspolitiet mener, at der er hvidvasket mere end 200 millioner kroner, som er ført videre til konti i mere end 35 forskellige lande.

Der er ved aktionen sket ransagning hos både virksomheder og enkeltpersoner. De seks mænd, der alle er danske statsborgere, blev anholdt i Billund, Kolding, København, Greve, Jyllinge og Flensborg.

- Vi har i dag slået til mod et netværk, der efter vores opfattelse har haft karakter af en decideret fakturafabrik med det formål at snyde statskassen og hvidvaske og kanalisere penge fra kriminalitet til udlandet. Efter vores opfattelse har vi at gøre med et velorganiseret kriminelt netværk med klare forbindelser til udlandet, siger Michael Lichtenstein, der er vicepolitiinspektør hos bagmandspolitiet, i en pressemeddelelse.

Grundlovsforhør i Kolding