Ansatte har bygget verdens største fodbold i Lego klodser

Fra firkantede klodser til en rund fodbold

Men det har ikke været en helt nemt opgave. For en fodbold er rund, og Lego klodser er som bekendt firkantede.

- Det er ikke nemt at få noget firkantet til at være rundt, men vi synes, det er lykkedes ret godt. Vi har forsøgt at få den til at ligne en fodbold i læder, siger Gitte Cort, der er marketingmanager i Lego House.

Hun fortæller, at den store fodbold kommer til at have et efterliv, når EM er slut.

- Den skal over til hotellet i Legoland, hvor den skal stå ved det store indgangsparti til konferencesalen. Vi er superglade for, at de gerne vil have den, så den også kan få et efterliv, siger hun.