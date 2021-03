Anton og Sophia blev undervist under trætoppene

Torsdag var tavle, skærm og hjemmeundervisning skiftet ud med klatrepark, rutsjebaner og udeliv. For første gang siden nedlukningen i december kunne 5.-8. klasseseleverne fra den internationale skole i Billund mødes fysisk og se hinanden. Det gælder også 8. klasseseleverne Anton Fog og Sophia Juul Schrøder, der nu kan se hinanden en gang om ugen.

For at det kunne lade sig gøre, måtte skolen ud og tænke kreativt og finde et sted, hvor der var plads til alle eleverne. Valget faldt på Wow Park i Billund, som er blevet lidt af et samlingsted for institutioner og skoler.

- De mangler et sted at være, når de skal have udendørs undervisning en gang om ugen. De mangler et sted med god plads, masser af frisk luft og mulighed for at have det sjovt sammen, siger Jacob Hindhede, der er direktør og medejer af Wow Park.

Derfor har han også åbnet parken lidt tidligere for at kunne give skoler, efterskoler og insitutioner det sted.

Trivsel i fokus

I dag var det trivsel, fællesskab og gode oplevelser, der var i centrum, da klasserne fra Den Internationale Skole i Billund mødtes i klatreparken, og det er vigtigt, fortæller Jacob Wienecke, som er lektor ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet:

- Forskning peger i retning af, at udendørs aktiviteter er gode for børn og unges trivsel og læring. Ofte involverer børn sig i højere grad i opgaver, når de kombineres med bevægelse. Det skyldes blandt andet, at fri fysisk leg skaber bedre rammer for bevægelse og læring end lærestyret indendørs leg gør, siger Jacob Wienecke i en pressemedelelse og fortsætter:

- Derudover kan udendørs leg og bevægelse være vigtig for børnenes interaktion med hinanden. Erfaringerne viser nemlig, at trivslen kan styrkes, og at en stor del af konflikter kan forhindres, når børn leger i det fri.