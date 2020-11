Armindo over forløsning: - Jeg græder normalt aldrig, men det gjorde jeg

Positiv over valgdeltagelse

Amerikaneren, der flyttede til Billund, da hans kone fik job i Danmark, arbejdede i USA med demokratiet og demokratiske proces. Derfor var han også glad for at se, at mere end 145 millioner amerikanere har stemt ved dette års valg. Det er ikke bare en rekord, men et udtryk for at valget måske har været det valg, hvor forskellen på de to kandidater har været størst, fortæller han.

- Det viser, at det amerikanske folk ønsker at deltage i den demokratiske proces. Jeg er ikke overrasket, fordi folk gerne vil sikre sig, at de får det resultat, de ønsker sig, siger Armindo Banze.

Han håber på, at endnu flere vil stemme ved næste valg.