Badelandsleder om nedlukning: - Hvorfor må vi ikke åbne med de andre?

Selvom der er en mulighed for, at holde åbent for dem, så holder de sig for tiden til take-away, og kun i weekenderne.

- Der skal være nogle gæster for at drive det. Der er normalt også åbent for de lokale, men det er den store tilgang af turister der kommer herinde, siger centerdirektøren.



Det kom som et chok

For Jesper Ekman-Nielsen kom det som noget af et chok, da de tilbage i december fik at vide, at de nu skulle lukke ned igen.

- Der var fra myndighedernes side blevet antydet, at der ville komme nogle restriktioner, men vi havde ikke forventet en decideret nedlukning, siger han.