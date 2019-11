Barndom: Leg eller alvor

"Hvad giver succes? Hvad giver ar på sjælen? Og hvordan kan vi som samfund skabe de nødvendige forandringer i kommunerne, på uddannelserne og i hjemmene til gavn for små børns leg, læring og udvikling?" Sådan lyder invitationen til konferencen "Hvem vil børnene". Ja, det vil Lego Fonden og Tænketanken DEA, der arrangerer. Og legen er selvfølgelig i centrum, når Lego er med.

- Det er vigtigt, at vi udvikler kompetencer (hos børnene. red), som vi har brug for nu og i fremtiden. Og der er legen vigtig. Leg kan udvikle evnen til samarbejde, kompetencer til samarbejde, lære os at styre vores følelser, når noget bliver svært og at være kreative, når vi skal løse problemer, fortæller Bo Stjerne Thomsen, forskningsleder i LEGO Fonden.

Leg, alvor og tennis

Helt præcist handlede konferencen om de 0-6 årige, altså inden de små kommer i skole. En af de indbudte eksperter var Caroline Wosniacki, der kunne fortælle om en barndom med både leg og alvor.

Som barn shoppede hun rundt mellem sportsgrenene. Tennis, svømning, gymnastik, håndbold og fodbold, inden det endte med tennis, som hun nu lever af.

- Da jeg blev 10 - 11 år skulle jeg til at vælge. Valget stod mellem tennis og svømning, og så blev det tennis, for det var det sjoveste, syntes jeg, fortæller Caroline Wosniacki.

Nogle vil måske mene, at det vel er tidligt at binde sig til at blive supergod til noget bestemt. Men det skal stadig være sjovt.

- Det er vigtigt, at det er sjovt. Det er også vigtigt, at man er en del af et fællesskab, og at forældrene bakker op, siger Caroline Wosniacki.

Børn kan godt forstå alvor

- Børnene kan sagtens forstå alvor. Hvis man går ind til sine børn, mens de leger med Lego, kan man se, at det er meget alvorligt. Det er jo også sjovest, hvis man lykkes med noget svært, og det er de kompetencer, de får brug for i fremtiden, hvor de ikke skal lave det samme hele tiden, men hele tiden bliver kastet ud i noget nyt, fortæller Bo Stjerne Thomsen.

- Vi skal tage nogle centrale beslutninger om, hvad vi vil med legen, så vores børn er rustet til fremtiden, slutter forskningslederen.