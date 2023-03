Billund er blevet europæisk hjemsted for Mærsk - mandag lettede første fly mod Kina

- Vi forventer, at der kan ske en fordobling over det næste år, hvis det hele kommer som nyt, siger Jan Hesselund.

Nye jobs

Ruten mellem Danmark og Kina betyder, at skandinaviske og nordtyske virksomheder får et alternativ til at fragte deres last med lastbil ned til andre fragtlufthavne i Midt- og Sydtyskland.