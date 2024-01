Nicolai Højgaard blev i december belønnet for et flot 2023 med golfprisen Den Gyldne Golfbold. Prisen blev vundet blandt andet takket være en placering som nummer to på DP World Tours rangliste, hvilket ingen dansker nogensinde har præsteret før.

Selvom 16 point var nok til en femteplads, var der stadig lang vej op til førstepladsen, som blev indtaget af cykelrytteren Jonas Vingegaard med 104 point.