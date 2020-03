Billund har haft den største vækst af alle kommuner

Hvis du har et arbejde, skaber du næsten med garanti noget, der øger bruttonationalproduktet (BNP). Når fx bageren bager et brød, eller en fabrik laver en vindmølle, har brødet og vindmøllen en værdi, som kan måles i kroner. Sådan er det også med mindre håndgribelige ting (kaldet tjenester) som pasning af børn i vuggestuen eller et restaurantbesøg. Værdien af alt det, der skabes på de danske arbejdspladser lægges sammen til det tal, vi kalder BNP. BNP udregnes for de fleste lande i verden. Formålet er at skabe overblik over landenes økonomiske velstand. Danmarks Statistik beregner BNP for Danmark for hvert kvartal og hvert år og følger internationale regler vedtaget i FN og EU.

Kilde: Danmarks Statistik