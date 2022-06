Billund Lufthavn frygter ikke pilotstrejke hos SAS

Hvis den varslede strejke med omkring 1000 piloter bliver realiseret, behøver rejsende fra Billund Lufthavn ikke umiddelbart at være bekymret.

Det vurderer Jesper Klausholm, der er marketingschef i Billund Lufthavn.

- Vi har to ruter med SAS til henholdsvis Oslo og Stockholm, men de bliver fløjet af en underleverandør, så vi tror ikke, det får nogen betydning for os, siger Jesper Klausholm.

Forhandlinger gået i hårdknude

Dansk Pilotforening oplyste i dag, at 1000 SAS-piloter varsler en strejke fra om tidligst 14 dag.

Årsagen til at der kan komme en strejke lige op til sommerferien skyldes at overenskomsten mellem SAS og deres piloter, SAS Pilot Group, udløb den 1. april.

Siden november 2021 har der været forhandlinger i forskellige former mellem parterne. Da overenskomsten udløb den 1. april, valgte piloterne i første omgang at undlade at nedlægge arbejdet, så flytrafikken ikke blev ramt i påsken.

Parterne har efterfølgende fortsat dialogen, men det står nu klart, at de er så langt fra hinanden, at der ikke er udsigt til, at man kan blive enige om en ny overenskomst.